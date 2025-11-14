Роспатент зарегистрировал товарный знак французской компании Christian Dior

Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на товарный знак была подана 1 августа 2024 года из Франции компанией "Кристиан Диор кутюр". Товарный знак Gem Dior регистрируется по одному классу (№14) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - бижутерия, ювелирные украшения, футляры и часы, следует из данных Роспатента.

Ранее Роспатент зарегистрировал два товарных знака французской компании - Christian Dior и Chiffre Rouge.