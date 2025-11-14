Секреты стилистов: как подобрать пуховик по фигуре

Существует​‍​‌‍​‍‌ несколько характеристик у пуховика, который будет на вас стройнить и казаться дорогим. О них рассказывают авторы канала «Мой стиль DIY».

© ГлагоL

Одной из них стала длина. Пуховик может либо заканчиваться выше самой широкой части бедер, либо сильно вниз, примерно на середине голени. Те варианты, что режут фигуру на линии бедер, дают эффект расширения силуэта.

И,​‍​‌‍​‍‌ конечно, не менее важно обращать внимание на стежку. Вертикальная и диагональная стежки визуально удлиняют фигуру, а горизонтальная – добавляет объем. Определяясь с размером плеча, нужно, чтобы шов находился точно там, где вы можете видеть линию плеча, а свободное пространство – не большим, а легким и комфортным.

Темно-синий,​‍​‌‍​‍‌ графитовый, бутылочный зеленый и бордовый смотрятся более благородно и изысканно, чем черный цвет. А светлые оттенки нужно выбирать для более приталенных силуэтов. Если говорить об уровне вещи, то его всегда выдает качество фурнитуры – это молнии, кнопки, строчки. Пояс должен сидеть чуть выше талии, рукав – заканчиваться на запястье, ровно на косточке, иначе создается лишний ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌объем.