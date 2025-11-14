17-летний сын Джоли пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами

Нокс Леон Джоли-Питт — сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта — в необычном виде пришел на тренировку по тайскому боксу. Соответствующая публикация появилась на странице бойца Дэна Уитли с никнеймом @danoceros в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 17-летний сын знаменитостей предстал в полный рост, стоя рядом с Уитли. Он позировал в белой футболке, заправленной в серые шорты до середины бедра, очках с прозрачными линзами, белых кедах бренда Nike и черных носках.

При этом подросток продемонстрировал окрашенные в пастельно-розовый цвет волосы и мускулистые ноги.

В сентябре дочь Питта и Джоли Шайло Джоли сняли на улице после смены имиджа.