Vogue обвинили в фотошопе лица Амаль Клуни
Модный журнал Vogue обвинили в ретуши лица правозащитницы Амаль Клуни. Комментарии на эту тему появились в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На страницах Vogue в соцсетях появились две фотографии 47-летней жены актера Джорджа Клуни с мероприятия Prix Suisse в Швейцарии, на котором она выступила одним из спикеров.
Пользователи сети обратили внимание на измененные черты лица знаменитости на размещенных кадрах и обвинили редакторов в фотошопе лица Клуни. По мнению комментаторов, журналисты выровняли тон кожи юристки и сделали ее худее посредством ретуши.
В октябре новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети.