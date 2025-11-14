Осенний вайб в макияже: тренды, вдохновленные настроением сезона

С приходом осени все вокруг будто бы замирает, погружаясь в уютную тишину: прохладный воздух, пряный аромат кофе с корицей, мягкий шелест опавших листьев под ногами. Осень — это не только смена гардероба, но и прекрасный повод обновить свой макияж. Настроение этого времени года словно создано для экспериментов с теплыми оттенками, мягкими текстурами и выразительными акцентами. Топ-визажист Ксения Бохо рассказала, как передать осенний вайб через макияж, не теряя индивидуальности.

Теплая палитра — основа осеннего образа

Цвета осени — это охра, терракота, бордо, насыщенный шоколад, медный и золотистый. Эти оттенки прекрасно смотрятся как на веках, так и на губах или щеках. «Осенью особенно популярны тени с бархатистой текстурой — матовые или с деликатным шиммером. Выбирая палетку, обращайте внимание на теплые коричневые, кирпичные и сливовые тона», — отмечает эксперт. Они подойдут большинству цветотипов и подчеркнут глубину взгляда.

Губы как главный акцент

В осеннем макияже губы могут (и должны!) стать центральным элементом образа. Глубокий винный, спелая слива, корица, красное дерево — смелые, насыщенные оттенки, которые идеально сочетаются с вязаным шарфом и чашкой горячего какао. Матовые текстуры придают макияжу строгость и утонченность, а сатиновые или кремовые — делают образ мягче и женственнее.

«Для вечернего выхода — выбирайте стойкие помады с хорошей пигментацией. А для повседневного макияжа — тинты или увлажняющие бальзамы с оттенком», — советует визажист.

Мягкий румянец и эффект «поцелуя морозом»

«Осенний румянец — это как легкий холодный ветерок, который касается щек. Выбирайте кремовые или гелевые текстуры в персиковых, розовато-бежевых или ягодных тонах. Они легко растушевываются и создают естественный, „живой“ финиш», — говорит Ксения.

Отличный способ добавить лицу свежести и подчеркнуть естественную красоту даже в пасмурную погоду.

Свет внутри: хайлайтер

Свет в осеннем макияже — это не яркий глянец, а внутреннее сияние. Используйте кремовые или жидкие хайлайтеры в теплом золотистом или шампанском оттенке. Наносите их на верхнюю часть скул, спинку носа и внутренний уголок глаза — это добавит лицу выразительности и живости', — рекомендует эксперт.

Тренд glowy skin — по-прежнему в моде. Осенью особенно актуален «умный» уход, который совмещает в себе декоративную и ухаживающую функцию. Тонирующие средства с увлажняющими компонентами помогут сохранить кожу свежей, несмотря на сухой воздух и холод.

Глаза, в которых прячется осень

Макияж глаз в осеннем стиле — это игра текстур и глубоких оттенков. Добавьте в свой арсенал металлические тени: бронза, золото, медь. Они красиво переливаются на веках, особенно в вечернем освещении. Не забывайте про подводку — коричневая или бордовая смотрится мягче и «дружелюбнее», чем классическая черная.

«Кстати, легкий „смоки айс“ в оттенках какао или графита — идеальный вариант для уютного осеннего вечера в кафе или на прогулке», — резюмирует специалист в области бьюти.

Осень — это повод быть мягкой, теплой, естественной и в то же время яркой. Макияж — не маска, а способ выразить себя и подчеркнуть красоту момента. Пусть твой осенний образ говорит миру: «Добрый вечер, я в настроении быть волшебной».