Собчак снялась в атласном платье с глубоким декольте

Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в атласном платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ксения Собчак снялась в атласном бордовом платье с глубоким декольте, а на плечи она накинула меховую накидку.

«Мне сказали, что этого исполнителя любят «альтушки». Поэтому поддержу тренд с Dolce & Gabbana!» — написала Собчак.

Ксения Собчак вышла на публику в белых меховых брюках, атласной блузе с высоким горлом и черных туфлях с острым мысом. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки и черно-белая сумка. Волосы телеведущей уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой. В посте, который журналистка выложила в личный блог, она сравнила себя с фавном Мистером Тумнусом из фильма «Хроники Нарнии».

До этого Ксения Собчак сравнила свой образ с селедкой под шубой. Журналистка позировала в черной кепке со вставкой из розовых перьев. Образ дополнил черный жакет из шерсти.

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые за долгое время вместе появились на публике.