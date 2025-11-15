Беспроигрышные варианты маникюра, который выглядит дорого

Чтобы​‍​‌‍​‍‌ маникюр смотрелся дорого и элегантно, необходимо учесть несколько нюансов. Обо всех тонкостях ухоженного внешнего вида рук рассказывает стилист Софья Рогожкина в своем блоге.

© ГлагоL

Стоит​‍​‌‍​‍‌ приступать к выбору маникюра, начиная с формы. Теплый квадрат, овал или миндаль средней длины стали самыми универсальными и модными в этом сезоне. Не стоит делать очень длинные «ведьминские» ногти из-за их ​‍​‌‍​‍‌вульгарности.

Обратите внимание на «голый» маникюр, сохраняющий естественную красоту ногтей. Он требует особого ухода, так что посещать мастера придется каждые 1,5-2 недели. Еще одна базовая идея — френч и его модные вариации: микрофренч с тонкой белой линией, перевернутый френч с выделенным лунками у основания ногтя и френч-омбре с плавным переходом цвета.

Подойдет и однотонное покрытие в глубоких оттенках. Классический красный никогда не выйдет из моды, шоколадно-коричневые оттенки придадут сдержанной элегантности, а темно-синий будет смотреться аристократично. Если хочется графики, то можно добавить несколько точек у основания ногтя, геометрические линии, нежные цветочки или золотые вкрапления.