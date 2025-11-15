Одеваемся как бабушка: разбираем новый тренд

Дизайнеры не перестают удивлять своими выдумками. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Так и произошло с Grandmacore​‍​‌‍​‍‌ — это еще один свежий тренд, который строится на эстетике «стиля бабушки». О том, как создать такой образ, рассказывает Оксана Самарина в своем блоге.

© ГлагоL

Основу здесь составляет юбка-брюки с такой глубокой складкой, что вам даже не придет в голову, что это обманка. Верх здесь базовый — топ белого цвета, чтобы не было излишеств, внизу их хватает.

Далее обязательно нужно добавить многослойность. Берем кардиган нежного оттенка, например, мятного, чтобы добавить свежести. Еще одним уровнем послужит замшевый жакет на пару тонов темнее.

Образ завершают балетки из велюра в цвет юбки. Можно выбрать те, что украшены золотыми элементами. Кстати, не забываем про аксессуары: серебряные кольца и кулон из натурального жемчуга, который привлекает внимание своей неправильной формой.