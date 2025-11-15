Вика Цыганова сделала пластику

Певица Вика Цыганова призналась, что около восьми лет назад сделала комплексную подтяжку лица. О пластике она поговорила с kp.ru.

По словам Цыгановой, к пластическому хирургу в Екатеринбурге ее привела подруга. Теперь она считает, что пластику нужно было сделать раньше. При этом сделать пластику ей предлагали и в 30 лет, потому что у певицы от природы нависающее веко.

62-летняя Цыганова также рассказала о реакции мужа на операцию.

«Он аж заплакал… от красоты. Я говорю: «Вадик, какой ты лицемер. Когда я была не такая красивая…». А после операции идет регенерация клеток и лицо действительно молодое. И вот это свечение оттого, что ты смотришь на себя, а у тебя шея такая молодая, такой овал, все так красиво», — вспоминает она.

