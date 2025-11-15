Иностранцы не могут его повторить: почему «славянский взгляд» стал трендом

В TikTok иностранцы запустили тренд с попыткой повторить «славянский взгляд» — неприветливое и полное недовольства ко всему вокруг выражение лица. Однако истинные славяне уверены, что жителям западных стран недоступна эта холодная мимика. Что такое «славянский взгляд» и почему люди со всего мира так хотят выглядеть злыми и недовольными жизнью — в материале «Вечерней Москвы».

Почему «славянский взгляд» стал трендом в соцсетях

Для иностранцев «славянский взгляд» — это недовольное и злое лицо, а для настоящих славян — совершенно привычная расслабленная мимика. Теперь пользователи соцсетей по всему миру пытаются его повторить.

Впервые этот тренд появился весной 2025 года, когда в интернете завирусились короткие видео с участием жены президента США Мелании Трамп, которая родом из Словении. Пользователи восхищаются ее сдержанными манерами, невозмутимым, строгим выражением лица и пронзительным взглядом. Многие девушки уверены, что именно это поможет им найти обеспеченного мужчину, удачно выйти замуж за миллионера и открыть доступ к роскошной жизни.

Иностранцы прищуривают глаза и смотрят исподлобья, но мало у кого получается истинный «славянский взгляд». Пользователи соцсетей из России уверены, что эта угрюмая мимика доступна только тем, кто родился в славянской стране и вкусил все «прелести» жизни в ней, например, не раз стоял в очереди на автобус, когда на улице минус 20, ехал на работу в забитых маршрутках и ругался с пенсионерками в поликлинике.

Как Сидни Суини стала звездой этого тренда

Недавно американская актриса Сидни Суини дала видеоинтервью издательству GQ, во время которого журналистка спросила ее о рекламе джинс American Eagle. Напомним, что летом этого года разразился скандал после съемок, в которых была фраза «У Сидни Суини отличные джинсы» — как игра слов с genes (гены). Этот слоган восприняли как намек на превосходство белой расы.

Журналистка GQ начала задавать вопрос по этой теме, а Сидни Суини осадила ее и отказалась это обсуждать, при этом ее выражение лица выглядело холодным и презрительным. Пользователи уверены, что это и есть тот самый «славянский взгляд», и ее фото с интервью разлетелись на мемы.

Какие славянские и русские тренды становились популярными в соцсетях

Slavic bimbo

Также в 2023 году в соцсетях был популярен тренд на жен русских мафиози — Slavic (или russian) bimbo. Девушки снимали видео в шубах, шапках из натурального меха, сапогах на высоких каблуках и в ярком макияже с накладными ресницами и пышными прическами. Их образ дополняли золотые украшения и бриллианты. Славянские бимбо отличаются от обычных своенравностью и твердым характером.

Slavic couple

Это тренд, когда в славянской паре девушка выглядит роскошно, как russian bimbo, а мужчина «надел чистое, и слава богу». Но важны не только внешние различия партнеров, но и особое отношение женщины к мужчине и распределение ролей в паре. Согласно этому тренду, мужчина должен всегда открывать перед девушкой двери, подавать ей руку и платить за нее, а она может даже не улыбаться в ответ, потому что воспринимает это как должное.

