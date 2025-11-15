Актриса Алика Смехова вышла на публику в топе с розой

Звезда «Беспринципных», актриса Алика Смехова, состоялась премьера третьего сезона сериала «Тонкий вкус». Об этом сообщает «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Алика Смехова предпочла для выхода черные брюки, топ и белый жакет. Образ дополнила роза из атласной ленты и сумка из черной кожи. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

Гостями вечера также стали Аркадий Укупник, Александр Терехов, Алика Смехова, Дмитрий Голенин, Сергей Горошко, Галина Стрижевская, Уильям Ламберти и другие.

Знаменитость признавалась, что не заметила, как быстро повзрослел ее ребенок и превратился в молодого человека с «атлетическим телосложением». По словам актрисы, окружающие часто делают комплименты ее сыну, и она этим гордится.

Смехова не раскрывает имя отца подростка и не отвечает на слухи об этом. Артистка говорила, что экс-возлюбленный оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.

У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Артистка рассказывала об успехах молодого человека в личном блоге, отмечая, что гордится его достижениями и рада, что первенец не пошел по ее стопам.

