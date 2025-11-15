Шарль Леклер представил свою первую коллекцию одежды

Шарль Леклер считается одним из самых элегантных героев паддока, и в этом нет ничего удивительного, ведь о своём интересе к миру моды гонщик Ferrari говорит давно.

И вот теперь он решил, что пришло время от слов перейти к делу и представил свою первую коллекцию молодёжной одежды. Причём сделал это довольно оригинально: забавный ролик, посвящённый этой коллекции, можно найти на страницах Леклера в социальных сетях, а на YouTube появился двухминутный, по-своему интересный видеорассказ о том, как этот ролик снимался.

Стоит начать с того, что его действие происходит в прачечной, и в кадре мы видим не только самого Шарля, но и его невесту, и их славную собачку Лео.

Лео - домашний питомец Шарля и его невесты, тоже снимался в ролике