Шарль Леклер представил свою первую коллекцию одежды
Шарль Леклер считается одним из самых элегантных героев паддока, и в этом нет ничего удивительного, ведь о своём интересе к миру моды гонщик Ferrari говорит давно.
И вот теперь он решил, что пришло время от слов перейти к делу и представил свою первую коллекцию молодёжной одежды. Причём сделал это довольно оригинально: забавный ролик, посвящённый этой коллекции, можно найти на страницах Леклера в социальных сетях, а на YouTube появился двухминутный, по-своему интересный видеорассказ о том, как этот ролик снимался.
Стоит начать с того, что его действие происходит в прачечной, и в кадре мы видим не только самого Шарля, но и его невесту, и их славную собачку Лео.
Лео - домашний питомец Шарля и его невесты, тоже снимался в ролике
«Мы ведём съёмку ролика, посвящённого старту кампании по продвижению моей коллекции, – рассказывает гонщик из Монако. – Наконец-то этот проект реализован! В съёмках участвует Александра, участвует Лео, и это самый первый день, когда мы все вместе, вся семья Леклер, занята в съёмочном процессе. Лео показал себя настоящим профессионалом, всё это ему совершенно точно нравится, и для меня это самый важный момент. Все съёмки, к которым мы его привлекаем, должны доставлять ему удовольствие! Я всегда говорил, что я очень творческий человек – я занимаюсь музыкой, люблю архитектуру, дизайн, и я всегда мечтал о создании своей коллекции сувенирной продукции. Если попытаться описать эту коллекцию в нескольких словах, то я бы сказал, что она отличается аккуратностью, привлекательностью и даже благородством линий. Я хочу, чтобы люди, когда будут носить эти вещи, чувствовали себя, комфортно, естественно, а также понимали, что я принимал самое активное участие в творческом процессе при создании этой коллекции. В ней воплощено моё видение…»