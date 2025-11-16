«Квинтэссенция огня»: в чем встречать 2026 год Огненной Лошади

Новый 2026 год, согласно восточному календарю, наступит под покровительством Огненной Лошади. Этот знак символизирует энергию, активность, свободу и оптимизм. Чтобы привлечь внимание хозяйки года и обеспечить себе успех, богатство и счастье, важно правильно выбрать наряд и цвета праздничного вечера. «Вечерняя Москва» узнала у астролога и энергопрактика Ирины Березовской, как составить идеальный образ для новогодней ночи.

Цвета и образы

Cимволом 2026 года будет Огненная Лошадь, и цвета огненной стихии станут идеальным выбором в новогоднюю ночь, заметила Березовская.

«Новый 2026 год следует встречать в красных, оранжевых, желтых нарядах. Эти яркие, теплые, огненные оттенки поддерживают стихию года, и Огненная Лошадь подарит вам удачу в новом году», — считает она.

Астролог отметила, что также нужно отдавать предпочтение дружественной Огненной Лошади стихии дерева.

«Стихия дерева — это различные оттенки зеленого, например, изумрудный, травяной, хаки. Они будут подходить Лошади по энергии в новогоднюю ночь», — говорит Березовская.

Специалист объяснила, что стихия земли тоже отлично сочетается с Огненной Лошадью.

«Это коричневый, песочный, бежевый. Однако эти цвета сложно назвать праздничными. Но если вам нравится одежда этих оттенков, то ее можно смело выбирать для новогоднего наряда», — заявила собеседница издания.

По ее мнению, Огненная Лошадь — это квинтэссенция огня, поэтому для новогодней ночи нужно выбирать самые яркие, кричащие и безумные образы, тонкие изящные детали. Нужно следовать понятиям красоты хозяйки 2026 года:

«По китайскому гороскопу лошадь отвечает за красоту, является звездой привлекательности. Соответственно, в ваших новогодних образах должна быть эстетика, яркость, наряды должны быть просто ослепительными, чтобы угодить хозяйке 2026 года».

Украшения

Однако, как рассказала эксперт, Огненная Лошадь конфликтует со стихией металла по своей природе.

«Нужно быть осторожными с большим количеством металлических украшений и декора. Безусловно, допустимы небольшие детали, но новогодние наряды не должны быть в металлизированных пайетках, не стоит так одеваться с головы до пят. Хозяйка года не благоволит к стихии металла, у них есть конфликтность. Огонь плавит металл, нападает на него, тратит на это свои силы, поэтому стоит сбавить обороты при выборе аксессуаров», — предупредила Березовская.

Тем не менее специалист уточнила, что необязательно полностью отказываться от металлических аксессуаров к новогоднему наряду.

«Золотистый и серебристый — это самые традиционные цвета для встречи Нового года. Можно сделать металлические акценты в минимальных количествах», — советует она.

Астролог предупредила, что встречать Новый год в образе серой мышки точно не стоит. Нужно порадовать Огненную Лошадь и обязательно быть яркими, нарядными, чтобы она подарила удачу и благополучие в 2026 году.

«Яркими должны быть не только новогодние наряды, но макияж и прическа. Это очень важно», — заключила собеседница «ВМ».

