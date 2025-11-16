Супермодель Ирина Шейк посетила презентацию 52-го календаря Pirelli в Праге. Об этом сообщает Page Six.

© globallookpress

Ирина Шейк позировала в черном платье с одним рукавом и голой спиной. Образ дополнили зеленые серьги и черный головной убор. Модели также сделали макияж с шоколадной помадой и угольно-черными стрелками, а также обесцветили брови.

© Газета.Ru

Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

31 октября Ирина Шейк показала свой образ на Хэллоуин. Супермодель выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины. Модель позировала в белом платье с обнаженной грудью, длинных перчатках и чулках в тон. Образ дополнил парик и венок из цветов.