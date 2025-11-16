Ведущий «Модного приговора» назвал лучший аксессуар на зиму

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал лучший аксессуар на зиму. Об этом Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Одна сумка хорошо, а две еще лучше. Берите пример с сестер Олсен. Но я бы рекомендовал использовать две сумки максимально разных размеров: одну большую, а вторую миниатюрную», — написал Рогов.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

В октябре ведущий «Модного приговора» призвал приобрести кейп к следующей весне. Александр Рогов заявил, что этот предмет гардероба «может быть самостоятельным и носиться как платье, а может служить верхним слоем и стать дополнением к многослойным образам».