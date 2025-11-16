Экс-ведущая «Ревизорро» вышла на публику в кружевном платье

Экс-ведущая «Ревизорро», телеведущая Елена Летучая, появилась во дворце в кружевном платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Елена Летучая вышла на публику в черном кружевном платье с глубоким декольте. Образ дополнила меховая накидка и жемчужное ожерелье. Волосы ведущей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

Позже Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в желтом мини-платье с пестрым принтом и глубоким декольте. Волосы экс-ведущая шоу «Ревизорро» распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла у океана на Бали.