Вера Брежнева похвасталась фигурой в укороченных велосипедках

Певица Вера Брежнева снялась в укороченных велосипедках и майке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Вера Брежнева показала фигуру в черных укороченных велосипедках, футболке и кроссовках. Волосы певица уложила в низкий пучок и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

На днях Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем боди с длинными рукавами, которое дополнила голубыми широкими джинсами и кожаными ботинками. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовом стиле. Поп-исполнительница пела и танцевала на сцене.

На прошлой неделе Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в купальнике. На фото артистка была в черной накидке, солнцезащитных очках и оранжевом бикини. Певица также надела цепочку с кулоном и золотые браслеты. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.