Актриса Паулина Андреева опубликовала редкие фото с отдыха в Непале. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Паулина Андреева позировала на фоне местной природы и достопримечательностей.

«Вспоминая Непал», — написала актриса.

В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда Бондарчук и Андреева приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры.