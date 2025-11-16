Коэнзим Q10: почему знаменитости от него без ума и чем он полезен

В мире красоты и долголетия коэнзим Q10 давно стал звездой не только аптечных витрин и велнес-журналов, но и косметичек знаменитостей — в любви ему признаются как селебрити первого эшелона, так и множество рядовых блогеров. Его называют «молекулой молодости» — и не зря. Этот витаминоподобный антиоксидант присутствует в каждой клетке организма и отвечает за выработку энергии. Когда уровень Q10 становится меньше (обычно после 30 лет), снижается упругость кожи, появляются морщины и общая усталость. Но восстановить баланс можно — и как именно этого достичь, рассказала нутрициолог Элина Королева.

© Freepik

Заряжает клетки энергией

Коэнзим Q10 — ключевой участник процесса выработки аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), главного «топлива» для клеток. Без него организм переходит в режим энергосбережения: снижается тонус, появляется хроническая усталость.

«При регулярном же приеме Q10 клетки начинают работать активнее, обмен веществ ускоряется, а кожа и мышцы буквально оживают. Не случайно многие люди, ведущие очень активный образ жизни, включают коэнзим Q10 в ежедневные добавки — для обретения устойчивой энергии без кофеина и других стимуляторов.

Поддерживает здоровье сердца

Сердце — самый энергозатратный орган после мозга.

«Исследования показывают, что коэнзим Q10 может улучшать работу сердечной мышцы, снижать давление и поддерживать уровень холестерина в норме. Особенно полезен он людям после 40 лет, когда естественная выработка антиоксиданта падает. Некоторые врачи, кстати, назначают его в составе комплексной терапии при сердечной недостаточности, поскольку он помогает клеткам миокарда вырабатывать больше энергии», — говорит эксперт.

Замедляет старение кожи

В косметологии Q10 — почти обязательный ингредиент антивозрастных средств. Он нейтрализует свободные радикалы, уменьшает воспаление и защищает клетки кожи от фотостарения. При регулярном применении кожа становится более плотной и упругой, а мелкие морщины сглаживаются. В сочетании с витамином E и ниацинамидом Q10 усиливает барьерную функцию кожи и помогает удерживать влагу даже при сухом воздухе и скверной экологии.

Поддерживает мозг и иммунитет

Q10 активно участвует в защите нервных клеток и улучшает снабжение мозга кислородом.

«Его часто называют топливом для ясности ума. Исследования показывают, что добавки с коэнзимом могут повышать концентрацию, улучшать память и снижать последствия стресса. Иммунная система также выигрывает: коэнзим помогает лимфоцитам работать эффективнее, что особенно важно в периоды повышенной нагрузки или восстановления после болезни», — объясняет врач.

Работает только при правильном приеме

Коэнзим Q10 — жирорастворимое вещество, поэтому принимать его нужно с едой, содержащей жиры. Наилучшие формы — убихинон и убихинол (последний считается более активным и лучше усваивается после 40 лет). Эффект появляется не сразу: уровень Q10 в крови растет постепенно, и ощутимые изменения происходят через 3–4 недели регулярного приема. Главное — выбирать качественные препараты и не ждать мгновенного чуда: это не стимулятор, а ресурс, который помогает телу работать в полную силу.