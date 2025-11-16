Стилист объяснил, какие джинсы сейчас в моде

Этой зимой джинсы (вот уж неожиданность!) снова играют главную роль в гардеробе. Но привычные скинни и бойфренды уходят на второй план — им на смену приходят новые формы, фактуры и оттенки этого универсального вида одежды на все времена. Тенденции сезона сочетают расслабленность и силуэт, уют и провокацию. А правильно подобранная обувь превращает даже простые джинсы в модный манифест. О том, что выбирать и с чем носить, рассказала стилист Маша Ведерникова.

© Freepik

Баррел-джинсы: свободная форма без небрежности

Так называемые barrel jeans — «бочонки» с округлой линией бедра и легким сужением к низу — стали фаворитом дизайнеров, от люксовых марок до масс-маркета. Они выглядят непринужденно, но при этом держат форму и подчеркивают талию. Это идеальная модель для тех, кто устал от мешковатого оверсайза, но не хочет возвращаться к узким фасонам.

«Зимой баррел-джинсы особенно эффектны с высокими сапогами-трубами или ботинками на массивной подошве. Для городского образа подойдут классические челси или зимние кроссовки, а для выхода — ботильоны с острым носом, которые добавят женственности объемному силуэту», — говорит эксперт.

Темный шоколад и кофе вместо синего

Земляные оттенки денима — главный неожиданный цветовой поворот сезона. Коричневые, кофейные, сливочные и оттенки какао вытесняют привычный индиго. Такие джинсы выглядят благородно, особенно в сочетании с шерстяными пальто и кашемировыми свитерами. Коричневый деним гармонично сочетается с обувью теплых оттенков — карамель, коньяк, бордо. Но если хочется контраста, попробуйте белые сапоги или светлые ботинки: на фоне шоколадных джинсов они выглядят особенно эффектно. Ну и, конечно, уместна классика — все оттенки синего или винного для обуви.

Джинсы-сигареты: возвращение к точности линий

Среди свободных и расслабленных моделей уверенно возвращаются узкие джинсы-сигареты. Они вовсе не такие обтягивающие, как старые скинни, но подчеркивают линию ноги и легко вписываются в любой образ — от делового до вечернего.

«Короткий вариант отлично смотрится с высокими сапогами, заправленными внутрь. Классическая длина — с остроносыми ботинками или лаконичными киттен-каблуками. Главное — не перегружать образ: лаконичность тут ключевой элемент стиля», — советует стилист.

Джинсы с декором и вышивкой: немного театра в повседневности

После минимализма последних лет дизайнеры снова играют с украшениями. Джинсы с пайетками, стразами, нашивками и перфорацией возвращаются — но теперь без кричащей вычурности, а с тонким чувством меры. Это способ добавить блеска в серые зимние дни. Вариант для нонконформистов: дистресс, но не обычный, а художественный, затейливый. Такая пара требует спокойной обуви. Однотонные сапоги, простые ботильоны или аккуратные челси создадут баланс. Если добавить к ним лаконичную рубашку или мягкий кашемир, получится утонченный вечерний образ без пафоса.

Прямой крой и темный деним: вечная база

На пике моды снова извечная классика — плотные джинсы прямого кроя в насыщенном темно-синем цвете. Они стройнят, держат форму и создают ощущение дорогого образа. Такая модель — спасение для тех, кто устал от экспериментов, но хочет выглядеть актуально. Зимой прямые джинсы дружат с любой обувью — от сапог с квадратным носом до массивных кроссовок. Для офиса подойдут лоферы или ботинки на низком каблуке, для прогулки — утепленные челси или хайкеры.