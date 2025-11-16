Деми Мур появилась на публике в сарафане с прозрачной блузкой

Актриса Деми Мур посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен». Об этом сообщает Just Jared.

© globallookpress

63-летняя актриса предпочла для выхода черный сарафан с «голой» белой блузкой и галстуком. Образ дополнили черные остроносые туфли, серьги и кольцо.

© globallookpress

Недавно Деми Мур стала героиней нового выпуска журнала Glamour. На обложке актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.

До этого Деми Мур опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.