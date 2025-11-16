Как помочь коже рук в осенний период: советы косметолога
Осень — настоящее испытание для кожи рук. Холодный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещениях и контакт с агрессивными средствами для уборки лишают кожу влаги и ослабляют ее защитные функции. Результат — сухость, стянутость, шелушение и преждевременное появление морщинок. Косметолог, остеотерапевт Людмила Елисавецкая рассказала, как вернуть рукам ухоженность и здоровье в этот холодный период.
Интенсивное увлажнение и питание
В вашей сумочке и у каждой раковины в доме должен быть увлажняющий крем для рук. Осенью меняем легкие текстуры на более насыщенные, питательные формулы. Ищите в составе:
- гиалуроновую кислоту, глицерин и мочевину для мощного увлажнения;
- керамиды и натуральные масла (ши, какао, миндальное) для восстановления липидного барьера;
- пантенол и аллантоин для смягчения и заживления микротрещин.
Наносите крем после каждого мытья рук и перед каждым выходом на улицу за 20-30 минут, чтобы крем успел впитаться.
Спа-процедуры: не забываем про маски
Раз-два в неделю балуйте руки масками. Это просто: нанесите толстым слоем питательный крем или специальную маску, наденьте хлопковые перчатки и оставьте на 20-30 минут, а лучше — на всю ночь. Кожа станет невероятно мягкой и бархатистой.
Скрабирование: готовим почву
Чтобы крем лучше впитывался, раз в 7-10 дней делайте мягкий пилинг. Косметолог:
«Он удаляет ороговевшие чешуйки, стимулирует обновление клеток и выравнивает рельеф. Можно использовать готовый скраб для рук или тела с мелкими абразивными частицами, либо приготовить самостоятельно из молотого кофе и оливкового масла. Массируйте кожу легкими круговыми движениями 2-3 минуты, затем смойте теплой водой».
Массаж: пробуждаем микроциркуляцию
Это ключевой пункт, которым многие пренебрегают! Ежедневный массаж творит чудеса:
- улучшает кровообращение, что обеспечивает клетки кислородом и питательными веществами, а также придает коже здоровый румяный оттенок;
- стимулирует выработку коллагена и эластина, борясь с дряблостью;
- помогает крему проникнуть глубже.
Техника проста: нанесите крем или масло и в течение 3-5 минут разминайте кисти, начиная с кончиков пальцев:
- каждый палец промассируйте от ногтя к основанию;
- круговыми движениями разотрите ладони и тыльную сторону руки;
- легкими надавливаниями пройдитесь от кончиков пальцев до запястья;
- при щипковом массаже рук особое внимание уделите тыльной стороне.
Защита — прежде всего
Никакой уход не будет эффективным без надежной защиты.
«Все домашние работы (мытье посуды, уборка) выполняйте в перчатках. На улице всегда носите варежки или перчатки, даже если вам кажется, что не очень холодно. Они защитят кожу от обветривания и перепадов температур», — советует Людмила.
Не забываем про ногти и кутикулу
Ослабленная кожа рук часто сопровождается ломкими ногтями и сухой кутикулой. Регулярно втирайте в кутикулу специальное масло (миндальное, жожоба) или витамин Е в чистом виде.
«Уход за руками — это не разовая акция, а ежедневная привычка. Уделяя им всего 5-10 минут в день, вы сохраните их молодость, мягкость и ухоженный вид в любое время года», — заключает наш эксперт.