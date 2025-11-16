Как помочь коже рук в осенний период

Осень — настоящее испытание для кожи рук. Холодный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещениях и контакт с агрессивными средствами для уборки лишают кожу влаги и ослабляют ее защитные функции. Результат — сухость, стянутость, шелушение и преждевременное появление морщинок. Косметолог, остеотерапевт Людмила Елисавецкая рассказала, как вернуть рукам ухоженность и здоровье в этот холодный период.

© Unsplash

Интенсивное увлажнение и питание

В вашей сумочке и у каждой раковины в доме должен быть увлажняющий крем для рук. Осенью меняем легкие текстуры на более насыщенные, питательные формулы. Ищите в составе:

гиалуроновую кислоту, глицерин и мочевину для мощного увлажнения;

керамиды и натуральные масла (ши, какао, миндальное) для восстановления липидного барьера;

пантенол и аллантоин для смягчения и заживления микротрещин.

Наносите крем после каждого мытья рук и перед каждым выходом на улицу за 20-30 минут, чтобы крем успел впитаться.

Спа-процедуры: не забываем про маски

Раз-два в неделю балуйте руки масками. Это просто: нанесите толстым слоем питательный крем или специальную маску, наденьте хлопковые перчатки и оставьте на 20-30 минут, а лучше — на всю ночь. Кожа станет невероятно мягкой и бархатистой.

Скрабирование: готовим почву

Чтобы крем лучше впитывался, раз в 7-10 дней делайте мягкий пилинг. Косметолог:

«Он удаляет ороговевшие чешуйки, стимулирует обновление клеток и выравнивает рельеф. Можно использовать готовый скраб для рук или тела с мелкими абразивными частицами, либо приготовить самостоятельно из молотого кофе и оливкового масла. Массируйте кожу легкими круговыми движениями 2-3 минуты, затем смойте теплой водой».

Массаж: пробуждаем микроциркуляцию

Это ключевой пункт, которым многие пренебрегают! Ежедневный массаж творит чудеса:

улучшает кровообращение, что обеспечивает клетки кислородом и питательными веществами, а также придает коже здоровый румяный оттенок;

стимулирует выработку коллагена и эластина, борясь с дряблостью;

помогает крему проникнуть глубже.

Техника проста: нанесите крем или масло и в течение 3-5 минут разминайте кисти, начиная с кончиков пальцев:

каждый палец промассируйте от ногтя к основанию;

круговыми движениями разотрите ладони и тыльную сторону руки;

легкими надавливаниями пройдитесь от кончиков пальцев до запястья;

при щипковом массаже рук особое внимание уделите тыльной стороне.

Защита — прежде всего

Никакой уход не будет эффективным без надежной защиты.

«Все домашние работы (мытье посуды, уборка) выполняйте в перчатках. На улице всегда носите варежки или перчатки, даже если вам кажется, что не очень холодно. Они защитят кожу от обветривания и перепадов температур», — советует Людмила.

Не забываем про ногти и кутикулу

Ослабленная кожа рук часто сопровождается ломкими ногтями и сухой кутикулой. Регулярно втирайте в кутикулу специальное масло (миндальное, жожоба) или витамин Е в чистом виде.