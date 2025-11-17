Сапоги с сюрпризом: как не скользить на льду

У​‍​‌‍​‍‌ жены автора канала «Большое сердце» были любимые сапоги, которые она носила уже третий сезон, но с подошвой произошла неприятность — она сильно износилась, и на льду сапоги стали скользить. Сначала хотелось просто подклеить какую-то наждачку, но тут масса недостатков: ее будет сложно отодрать, а вместе с тем можно испортить обувь.

© ГлагоL

Вместо наждачки мужчина применил противоскользящую ленту с похожей текстурой, какую обычно клеят на ступеньки. Это лента с крупным песком, у нее отличный клеевой слой, и она выдерживает холод от -30 и жару +60 градусов.

На весь процесс ушло минут пять: помыл и вытер сапоги, обезжирил подошву спиртовой жидкостью, порезал ленту на полосы и аккуратно прилепил. На два сапога ушло всего 28 см с одной мотки в 1,5 м.

На улице сапоги ведут себя отлично и не скользят. Но вот в квартире стоит быть аккуратнее: можно поцарапать плитку и ламинат.