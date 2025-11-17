Как изменились тенденции в косметологии

По данным аналитиков, в первом полугодии 2025 года спрос на услуги косметологов по сравнению с тем же периодом 2024 года удвоился - особенно активны были жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Увеличение спроса сопровождается ростом расходов - потребители стали тратить на уход за внешностью в среднем на 14 процентов больше.

По словам дерматовенеролога столичного Института пластической хирургии и косметологии Натальи Индиловой, вектор запросов пациентов сместился к естественности и профилактике.

"Филлеры по-прежнему применяются, но контурная пластика проводится иначе: с иными техниками, меньшими дозами и тщательной оценкой архитектуры лица. Акцент переходит с исправления уже видимых возрастных изменений на их предупреждение", - отмечает она.

Специалист подчеркивает, что на первый план выходят персонализированные протоколы и процедуры профилактического омоложения. Один из лидеров спроса - биоревитализация, позволяющая восполнить в тканях уровень гиалуроновой кислоты.

"Молодые пациенты делают процедуру для профилактики старения, а пациенты постарше - для коррекции возрастных изменений", - добавляет эксперт.

Косметолог и тренер по аппаратным методикам Теа Тория также отмечает переход к "незаметной косметологии", где основной запрос - здоровая и сияющая кожа без внешних признаков вмешательства.

"Если раньше пациенты просили большие губы или объемные скулы, то сегодня мы работаем с качеством кожи, так как в тренде - естественность. Пациенты просят сделать так, чтобы после ботулинотерапии никто ничего не заметил", - говорит собеседница "РГ".

По ее словам, следующие 10-15 лет станут эрой аппаратной косметологии, где ключевую роль займут коллагенотерапия, фототерапия и игольчатый RF-лифтинг. Эти технологии позволяют добиваться стойкого эффекта без реабилитации и травматичных процедур.

Схожую тенденцию описывает преподаватель-косметолог сети учебных центров "Эколь" Надежда Поспелова.

"Инъекций стало меньше в разы, зато аппаратные процедуры сейчас на пике. Наиболее востребованы фототерапия и игольчатый RF-лифтинг", - рассказывает она.

При этом косметология становится частью повседневного ухода уже с 25 лет.

"Возрастной диапазон сильно расширился - от 25 до 65 лет. Это говорит о том, что культура ухода за собой стала более осознанной", - подчеркивает эксперт.

Примечательные тенденции - растет число мужчин и пациентов обоего пола 55+, обращающихся к косметологам

Руководитель управления по продажам эстетической медицины "Биннофарм Групп" Анна Мейендорф подтверждает, что рынок переживает заметную трансформацию спроса. "Наиболее значимым трендом стало возвращение и мощное обновление категорий биоревитализации и мезотерапии, которые демонстрируют рост около 40 процентов в этом году", - отмечает она.

Особенной популярностью пользуется коллагенотерапия, которая показывает трехкратный рост за последние три года. По мнению эксперта, смещение интереса к пролонгированным решениям отражает общий запрос на улучшение качества кожи, а не просто на маскировку возрастных изменений.

Портрет пациента косметологических клиник за последние годы заметно изменился. Если раньше основными клиентами были женщины 40+, то теперь активными стали пациенты 25-35 лет.

"Современный пациент косметолога - это уже не просто уверенная в себе женщина 45+, его портрет стал сложнее и многограннее", - отмечает Теа Тория.

Молодые люди чаще обращаются к специалистам превентивно, заранее изучая информацию о процедурах и технологиях. По наблюдениям Натальи Индиловой, многие приходят на консультацию с целью профилактики, а не коррекции. При этом растет и старшая аудитория: по словам Анны Мейендорф, потребители старше 55 лет являются наиболее быстрорастущим сегментом в индустрии красоты и благополучия.

Еще одна примечательная тенденция - рост числа мужчин, обращающихся к косметологам.

"Они перестали стесняться процедур, что очень радует", - говорит Надежда Поспелова.

Среди мужчин, по словам Анны Мейендорф, наиболее востребованы ботулинотерапия, биоревитализация и аппаратные методики, направленные на улучшение качества кожи и коррекцию овала лица.

Теа Тория отмечает:

"Стерлась граница, что косметология - это только для женщин", а Наталья Индилова добавляет: "Молодые мужчины часто приходят с запросом на решение проблемы акне, и современные методики позволяют добиваться быстрых и стойких результатов".

Развитие отечественного рынка препаратов и оборудования становится одним из ключевых факторов устойчивости индустрии.

"В нашей практике активно используются ботулотоксины и другие инъекционные средства российского производства - они доказали свою безопасность, эффективность и стабильное качество", - говорит Наталья Индилова.

По словам Теи Тория, "качественные аналоги препаратов, созданных в России, действительно есть", а отечественные ботулотоксины "успешно внедрены во многие клиники".

Анна Мейендорф уточняет, что доля российских препаратов на рынке за два года выросла с 15 до 40-50 процентов, а производители активно инвестируют в научные разработки и локализацию.