В Сети возмутились танцами популярной певицы в микрошортах

Британская певица Таалия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, в откровенном образе станцевала на улице и возмутила пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци запечатлели 37-летнюю исполнительницу в черном лонгсливе и кожаных микрошортах. На ней также были кожаная куртка и ремень с многочисленными люверсами. Образ завершили ботильоны на платформе и маленькая сумка.

Комментаторы не оценили внешний вид знаменитости.

«Нелепо», «Кто-то должен был сказать ей, что эти шорты отвратительны», «Она забыла надеть брюки», «Выглядит глупо», — написали они под размещенными фото.

