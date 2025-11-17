Модель с заболеванием кожи вышла в свет в платье с глубоким декольте

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу в откровенном наряде появилась на красной дорожке премии GQ «Человек года 2025» в Лос-Анджелесе, Калифорния. Снимки публикует Daily Mail.

31-летняя манекенщица и активистка с витилиго вышла в свет в кремовом макси-платье с декольте до пупка и вырезом в области бедра.

Образ дополнили золотые браслеты и крупные серьги. Визажисты также сделали Харлоу укладку и макияж со стрелками.

В ноябре 2024 года модель с заболеванием кожи вышла на публику в прозрачном наряде без нижнего белья. Манекенщица вышла в свет в культовом образе американской певицы Дайаны Росс.