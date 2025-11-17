Ковбойские сапоги: почему они снова в моде и как выбрать свою пару

Ковбойские сапоги то исчезают, то снова оказываются в тренде, но каждый раз возвращаются уже с другим настроением. Когда-то их носили в американской глуши, потом они всплывали в самых неожиданных сочетаниях — от аккуратных луков принцессы Дианы до ярких образов поп-див начала нулевых. Сегодня они переживают новый виток славы.

© Just Talks

Модельеры давно поняли, что эта обувь работает почти в любом стиле. В ней есть комфорт, есть характер и есть тот самый устойчивый каблук, который делает походку увереннее, но не превращает день в марафон по выживанию. Многие модные редакторы признаются, что ковбойские сапоги заменили им и кроссовки, и лёгкую летнюю обувь: в них можно танцевать на фестивале, гулять в парке и идти ужинать под открытым небом. Они будто собрали лучшее от повседневной и нарядной обуви.

Звёзды тоже не остались в стороне. Белла Хадид уже несколько сезонов носит ковбойские сапоги так естественно, будто родилась в седле. Её образы — отличный пример того, как легко эта обувь сочетается и с мини-платьем в горох, и с джинсами, повторяющими изгиб ноги. На улицах модных столиц сапоги тоже стали привычным акцентом: их комбинируют с кожаными куртками, денимом, худи и прямыми юбками. Получается спокойный, но очень уверенный стиль.

Тем, кто боится уйти в сторону костюма для съемок в вестерне, дизайнеры предлагают более сдержанные варианты. Например, бренды выпускают модели с укороченным голенищем, прямым каблуком или квадратным носом — они сохраняют узнаваемые черты, но выглядят современнее. Некоторые марки экспериментируют с цветами: от глубокого шоколадного до необычного тёмно-бирюзового. Без привычной декоративной строчки такие сапоги смотрятся спокойнее, но всё ещё читаются как западный силуэт.

Тем, кто хочет вещь «на годы», стоит обратить внимание на винтаж. В магазинах и онлайн можно найти прочные пары, уже прошедшие испытание временем и сохранившие тот самый естественный налёт истории. Если же хочется что-то новое, классический ковбойский стиль легко поймать у демократичных брендов. А если нужен минимализм, есть модели без лишних деталей, которые впишутся в любой гардероб.

Ковбойские сапоги сегодня — это удобный и выразительный элемент, который помогает выглядеть интересно без лишнего старания. И, похоже, их новая волна популярности задержится надолго.