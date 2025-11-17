Ошибки в стиле плюс-сайз: как подчеркнуть достоинства пышной фигуры

Выбор​‍​‌‍​‍‌ одежды для женщин с роскошными формами — это целое искусство. О том, как не допустить ошибок, рассказывает автор канала «О моде с душой».

Часто женщины ошибаются, когда линия талии в образе располагается прямо под грудью. Тогда создается впечатление, что грудь обвисла. Кроме того, необходимо всегда проверять, как сидит одежда на спине, поскольку именно там часто образуются складки и заломы. При этом очень часто женщины не могут объективно оценить себя в зеркале. Решить проблему поможет фотография, сделанная со спины, во время ​‍​‌‍​‍‌примерки.

Пуговицы​‍​‌‍​‍‌ на блузках и платьях порой доставляют неудобства женщинам с широкими бедрами. В таком случае не стоит расстегивать нижние пуговицы. Лучше слегка укоротить изделие, чтобы они находились на самой широкой части вашей фигуры. Объемные детали, такие как рюши, банты и карманы, которые располагаются в области талии, создают дополнительный объем и не подходят женщинам с пышными бедрами. Эффективнее смещать акценты: например, выделять зону груди.

Блестящие​‍​‌‍​‍‌ ткани словно зеркало отражают свет и подчеркивают каждую неровность тела, поэтому стоит обращать внимание на более матовые варианты. Также стоит учесть, что актуальные сегодня стрейпы, или любые перетяги по одежде, способны создать эффект, напоминающий

«перевязанной колбаски». Обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на фасоны в пол: длина визуально вытянет силуэт и создаст более гармоничный образ.