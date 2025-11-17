В Сети восхитились внешностью бывшей звезды «Дома-2»

В сети восхитились внешностью звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Солнце (настоящая фамилия — Николаева) на новом видео. Интервью с ней доступно на YouTube-канале «Кипнис».

© Lenta.ru

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в кофте в черно-белую полоску с розовыми и желтыми надписями. Также она надела светло-голубые джинсы с дырами и кеды на массивной платформе. Кроме того, Николаева дополнила образ серебристой цепочкой с кулоном в виде сердца, браслетом и кольцами и продемонстрировала пирсинг в брови.

Зрители высказались о звезде в комментариях. «Такая же молодая, как и раньше. Классно выглядит», «Эта девушка — одна из тех, кто сохранил свою естественность. Красивая, умная, талантливая», «В 40 выглядит краше, чем в 20», «Молодец! Не изуродовала себя и выглядит свежо и молодо!», «Почему я постарела, а она нет?» — заявили юзеры.

Ранее в ноябре сообщалось, что ведущая Ксения Собчак сочла комплимент от ретушера о ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие.