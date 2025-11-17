Российскую супермодель Ирину Шейк заметили без бровей на презентации нового календаря Pirelli. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье длины макси и тюрбане в тон. При этом на размещенных кадрах видно, что манекенщице обесцветили брови, сделав при этом макияж с черными стрелками и алыми губами. Завершали образ массивные серьги с зеленым камнем.

Известно, что Шейк впервые попала на страницы ежегодного календаря Pirelli. Вместе с ней для разворотов снялись теннисистка Винус Уильямс, рэперша FKA Twigs, актриса Гвендолин Кристи и другие звезды.

Ранее Ирина Шейк в прозрачном бюстгальтере прогулялась по лесу.