Как оформить налоговый вычет за косметические услуги

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил правила возврата налогов за косметологические услуги. Возмещение возможно исключительно за манипуляции, входящие в реестр Министерства здравоохранения и предоставляемые учреждениями с действующей медицинской лицензией.

«К таким услугам относятся, например, контурная пластика, лазерная шлифовка кожи, лечение акне и удаление новообразований. Затраты на уходовые косметические процедуры, такие как маникюр, наращивание ресниц или спа-массаж, вычету не подлежат», — уточнил парламентарий.

Получить возмещение можно не только за собственные процедуры, но и за оплату медицинских манипуляций партнера, ребенка или родителя. Налоговая служба установила новый упрощенный порядок подачи заявлений с начала 2025 года: достаточно справки из медицинского центра установленной формы.

Вычет можно оформить двумя способами: обращение непосредственно в налоговую службу после окончания календарного года либо получение уведомления о вычете через работодателя. Максимальная ежегодная сумма возмещения ограничивается 150 тысячами рублей. Возвращенная сумма равна 13 процентам от заявленной стоимости процедур, сообщает Life.ru.

Кроме того, Чаплин ранее напомнил о возможности возвращения части средств, затраченных россиянами на лечение, через социальный налоговый вычет.

В России в августе предложили ввести «кешбэк» за ЗОЖ: по инициативе организации «Зов народа» россиян, отказавшихся от алкоголя и никотина, планируют поощрять. Общественники обратились к правительству и депутатам с просьбой разработать программу «Стимулирование здорового образа жизни через систему финансовой мотивации», условно названную «Кешбэк за здоровье».