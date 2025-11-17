Известный актер вышел на публику в неожиданном образе

Известный шведский актер Александр Скарсгард в неожиданном образе появился на публике. Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

49-летний артист посетил в Лос-Анджелесе премию Governors Awards, вручаемую за достижения в области кинематографа. Он предстал перед камерами в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и галстуке-бабочке.

© Соцсети

При этом звезда фильма «Меланхолия» продемонстрировал маникюр с ярко-красным лаком на ногтях.

