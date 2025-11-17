Пластический хирург объяснил, как не попасть под скальпель дилетанта

Пластический хирург, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян поделился с RuNews24.ru советами о том, как найти квалифицированного специалиста и избежать встречи с некомпетентным врачом.

© runews24.ru

Во-первых, стоит обратить внимание на образование и опыт хирурга. Необходимо убедиться, что врач имеет соответствующую квалификацию, прошел обучение в аккредитованных учреждениях и имеет опыт работы именно в области пластической хирургии. Спросите о его сертификатах, лицензиях и стаже.

Не менее важно обратить внимание на отзывы пациентов, которые уже проходили операции у данного специалиста. Не фокусируйтесь лишь на положительных откликах, отрицательные отзывы также имеют право на существование, более того, как раз они и указывают на честность и подлинность. Наличие различных по характеру отзывов помогут составить общее представление о профессионализме хирурга.

Во-вторых, не стоит пренебрегать консультацией. Хороший пластический хирург всегда готов выслушать ваши пожелания, ответить на вопросы и объяснить все этапы предстоящей операции. На консультации вы сможете оценить его уровень коммуникации, умение находить общий язык и готовность к диалогу. Если врач не может или не хочет объяснять детали, это должно насторожить.

Третьим важным аспектом является наличие у хирурга опыта в выполнении конкретной процедуры, которая вас интересует. Например, если вы хотите сделать ринопластику, убедитесь, что специалист имеет успешные примеры подобных операций. Попросите показать фотографии «до» и «после» его работ, чтобы оценить результаты.

Кроме того, важно обратить внимание на клинику, в которой работает хирург. Она должна соответствовать всем стандартам безопасности, иметь необходимое оборудование и команду профессионалов. Чистота, порядок и современное оснащение клиники — это признаки того, что здесь заботятся о пациентах.

Не менее важна и ваша собственная интуиция. Если на консультации вам стало некомфортно или возникло ощущение, что хирург не заинтересован в вашем благополучии, возможно, стоит поискать другого специалиста. Пластическая операция — это не только медицинская процедура, но и эмоциональный процесс, и важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно.

В заключение, Алексанян подчёркивает, выбор пластического хирурга — это серьезный шаг, который требует времени и рассудительного анализа. Не спешите принимать решение, изучайте информацию, общайтесь с разными специалистами и выбирайте того, кто вызывает у вас доверие. Ведь, как и в выборе супруга, важно, чтобы ваш хирург был не только профессионалом, но и человеком, который поймет ваши желания и поможет реализовать их максимально безопасно и эффективно.