Как выглядеть дорого: убираем привычки, обесценивающие образ

Внешний​‍​‌‍​‍‌ образ женщины строится не из брендов одежды, а из того, что у нее внутри и как она себя ведет. Если женщина постоянно сравнивает себя с другими, пытается навязчиво всем понравиться и отодвигает на задний план свои личные границы, то у нее получается образ недостойной и «дешевой», даже если она носит дорогой ​‍​‌‍​‍‌гардероб, как считают авторы канала «Эликсир жизни».

Отказ​‍​‌‍​‍‌ от своих желаний, нежелание говорить слово «нет» и привычка ставить чужие интересы превыше своих постепенно разрушают самоуважение. Сплетни и осуждение окружающих за секунду портят впечатление. Отчаянные попытки выглядеть моложе неуместным сленгом, молодежной одеждой и поведением вызывают лишь жалость.

По-настоящему привлекательными выглядят внутренний стержень, чувство собственного достоинства и верность своим принципам. Оставаться собой и сохранять достоинство в любой ситуации — вот образ, который называют благородным, даже если ты одет в скромную ​‍​‌‍​‍‌одежду.