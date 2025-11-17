«Голливудская звезда». В Сети оценили внешность брата Алены Водонаевой

В сети оценили внешность брата бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой Станислава Водонаева фразой «голливудская звезда». Соответствующая публикация появилась на странице телеведущей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах родственники позировали в полный рост на фоне воды и многоэтажных зданий, обнимая друг друга. 43-летняя блогерша предстала перед камерой в облегающем черном платье длины миди. В свою очередь, ее 36-летний брат надел белую толстовку с названием отечественного бренда Planta Rosa, мешковатые голубые джинсы и кроссовки.

«Близнецы с разницей в шесть лет», — указала в подписи автор поста.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. «Красивый брат! Ему только в кино сниматься с такой внешностью», «Какая генетика!», «Брат — голливудская звезда», — восхитились юзеры.

