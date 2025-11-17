Ольга Кабо поделилась снимком в купальнике

Советская и российская актриса Ольга Кабо показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость снялась в бассейне санатория в Кисловодске, где она отдохнула во время гастролей на Кавказе. Так, звезда предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике фиолетового цвета с глубоким П-образным декольте. Волосы артистки были уложены в высокий гладкий пучок.

«Успела и процедуры сделать, и в бассейне поплавать, и с друзьями пообщаться. Немного восстановилась после частых перелетов и длительных переездов», — указала в подписи автор поста.

