Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

В личном блоге 18-летняя Лидия Чистякова показала фото с новым имиджем. Наследница Глюкозы отказалась от эпатажного образа, пирсинга, разноцветных волос в пользу женственности и элегантности. Она сделала крупные локоны, макияж с яркой помадой и примерила каблуки. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Вадим Безделев сообщил, что смена имиджа связана не только с взрослением Лидии. По словам эксперта, девушка могла отказаться от эпатажа, чтобы избежать сравнений с матерью, новый стиль которой раскритиковали в Сети.

© Passion.ru

«Смена имиджа — один из самых наглядных способов показать, что внутри человека происходит важный сдвиг. Особенно в подростковом и юношеском возрасте, когда идентичность ещё формируется. Примеривание разных стилей в этот период — не каприз и не попытка шокировать окружающих, а естественный механизм развития. Пока личность растёт, она пробует роли, проверяет, что ей подходит, и таким образом постепенно выстраивает своё "я"», — высказался Вадим.

Сегодня это ещё и культурный тренд. Визуальная трансформация стала частью цифровой коммуникации: яркий образ быстрее привлекает внимание, помогает заявить о себе, получить отклик в социальной среде. В мире, где информация обновляется ежеминутно, смена стиля иногда работает лучше слов, как PR-жест, способ перезапустить интерес к себе, особенно если другими путями этого добиться сложно.

«Но, помимо трендов, важны и личные обстоятельства. Когда в семье есть человек, чьё поведение выходит за границы нормы — по слухам, связано с зависимостями или нестабильными состояниями, подростки часто стремятся дистанцироваться от этого фона. Новая внешность тогда превращается в символ разделения: "я — отдельная личность", "я не повторю чужих ошибок", "я выбираю другой путь". Это один из самых здоровых способов внутреннего отделения от сложных семейных сценариев. Нельзя забывать и о том, что сама динамика развития личности устроена таким образом, что подростки — бунтари, а взрослые — консерваторы. В юные годы яркие метаморфозы, — это часть поиска себя, а вот к зрелости стиль стабилизируется, становится спокойнее и отражает уже сформированный характер. Поэтому резкая смена образа у молодого человека часто говорит не о кризисе, а наоборот, — о личностном росте, переходе к более осознанному, зрелому этапу жизни», — высказался Вадим.

В итоге за внешней трансформацией может стоять сразу несколько причин: желание привлечь внимание, стремление отстроиться от негативных примеров, внутреннее взросление. И все они часть нормального и, главное, позитивного процесса: формирования собственной идентичности и обретения уверенности в том, кем человек хочет быть дальше.