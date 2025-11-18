Что такое белая глина и почему она популярна в уходовой косметике

Индустрия красоты любит соревноваться сама с собой. Каждый сезон появляется что-то «суперновое», «инновационное», «технологичное». И пока бренды придумывают сложные формулы, люди часто забывают, что многие рабочие штуки существуют веками и отлично справляются со своей задачей. Один из таких примеров — обычная белая глина, которую легко недооценить, если судить по скромному виду баночки.

© Just Talks

Каолин не выглядит как тренд современного бьюти-рынка, но у него долгая история. Этот минерал образуется, когда горные породы постепенно разрушаются. Впервые его начали добывать в Китае, в районе Гаолин — так название и закрепилось. На протяжении тысячелетия он был основой для создания фарфора. Позже белая глина стала нужна текстильной сфере, химическим производствам, фармацевтам. Ну и, конечно, косметологам.

Хотя кажется, что каолин стал популярным недавно, на самом деле его активно использовали ещё в Древнем Египте. Им очищали кожу, делали густые смеси для лица, работали с текстурой и свежестью. В Греции его применяли как средство против воспалений и неровностей. А в Европе он окончательно закрепился в косметике в XVIII–XIX веках, когда уход начал приобретать привычный нам вид.

Сегодня белая глина — ингредиент, который встречается почти в каждом втором уходовом средстве. Её ценят за мягкость и за то, что она работает без агрессии. Каолин освобождает поверхность кожи от лишних клеток, вытягивает загрязнения, делает тон ровнее и борется с тусклостью. Минералы в составе — цинк, магний, калий — помогают коже выдерживать городские условия и медленнее реагировать на раздражители. Формула также влияет на выработку коллагена, что приятно отражается на упругости и общем состоянии.

Не менее важна его роль в уходе за кожей головы. В средствах для пре-вошинга белая глина помогает снизить жирность, гармонизирует микробиом и делает корни более «спокойными».

Подходит ли каолин всем? Практически да. Важно смотреть на комбинацию ингредиентов рядом. Сухой коже нужны увлажняющие компоненты вроде масел или гиалуроновой кислоты. Чувствительной — успокаивающие вещества, например алоэ или пантенол. Жирная кожа хорошо реагирует на каолин в связке с прополисом. Комбинированной — на средства, где одновременно есть и увлажнение, и контроль себума.

Использовать такие продукты лучше аккуратно. Часто на упаковке указывают оптимальную частоту — обычно это два-три раза в неделю. Маски стоит держать недолго, примерно десять минут, иначе можно пересушить кожу. Эффект от каолина проявляется быстро, но важнее не переборщить.