Жена Александра Цекало показала снялась в прозрачной майке

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин показала откровенный образ в новой фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный фотограф Таурат Хосейн запечатлел 34-летнюю художницу сидящей на стуле. Она позировала перед ним в бежевых кожаных брюках и розовой майке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивала обнаженная грудь. Также на ней были черные лакированные ботинки и белая шляпа в ковбойском стиле. Внешний вид знаменитости завершили массивные серьги из серебра.

«Я была отправлена на эту планету не для погодных условий. Я здесь, чтобы радовать и раздражать людей своим поведением», — подписала она публикацию.

Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин прогулялась по пляжу в откровенном виде. Тогда возлюбленная Цекало поделилась снимками, на которых предстала в белом прозрачном платье.