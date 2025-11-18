Модные тренды зимы 2026 года: главные тенденции сезона, советы стилиста

В моде зимой 2026 года — сдержанность, многослойность и даже некая театральность. Однако удобство и комфорт всегда остаются в приоритете, вне зависимости от сезона и трендовых тенденций. Подробнее о том, какие цвета, фасоны и фактуры одежды будут в моде в новом году, рассказывает «Лента.ру».

Цвета

Красный

«Один из главных цветов зимы-2026 — красный. Помимо того, что этот цвет знаменует собой символ Нового года — Красную Огненную Лошадь, — так он еще представлен во многих оттенках. Поэтому найти подходящий именно вам тон не составит труда», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Елена Жукова.

Красный, по словам эксперта, в скором времени может перейти из яркого цвета в разряд базового и уже не будет восприниматься акцентным и привлекающим внимание.

Модные оттенки с красным подтоном:

светло-бордовый; малиновый розовый; коричнево-красный; приглушенный светло-розовый.

Все эти оттенки отлично комбинируются между собой, выглядят дорого и благородно

Синий

В тренде будет глубокий синий, переходящий в фиолетовый. В нарядах этого цвета не рекомендуют встречать Новый год-2026, однако в остальное время он будет ведущим в зимнем сезоне. Футуристичный на первый взгляд оттенок может быть базовым и даже выступать в качестве замены стандартному черному. Кроме того, он довольно универсальный и хорошо сочетается с другими цветами, отметила эксперт.

Сливочный

Также на первый план в этом сезоне выходит сливочный цвет, который хорошо заменяет бежевый в гардеробе. Отлично комбинируется с красно-коричневым кирпичным, небесно-голубым и серым оттенками.

Черно-белый

Черно-белые сочетания не теряют актуальности и добавляют образу статусности. Эти цвета могут использоваться как в винтажных образах, так и для офисного стиля и торжественных выходов.

Чтобы такой образ не казался пресным, попробуйте сочетать разные фактуры. Например, черную блестящую юбку и объемный трикотажный свитер или кардиган белого цвета.

Если вы сомневаетесь, подходит ли вам вещь конкретного оттенка, просто поднесите ее к лицу: если кожа выглядит свежее, а глаза — ярче, с тоном вы угадали; если же лицо, наоборот, стало бледным, а под глазами появились синеватые тени — попробуйте подобрать другой вариант.

Другие модные цвета

В зимний период стоит обратить внимание и на приглушенные глубокие оттенки:

темно-зеленый хаки; жемчужный серый; серо-голубой; винный темно-фиолетовый; шоколадный.

Принты

Клетка

Мелкая лаконичная клетка больше подойдет для пальто и полупальто в строгих образах — с юбкой-карандашом, туфлями-лодочками и блузкой. А крупная хорошо будет смотреться в неформальных расслабленных нарядах, например, в качестве принта на бомбере в сочетании с яркой юбкой или джинсами.

Крапинка

Принт в крапинку — это нечто среднее между леопардом и горохом. Он похож на хаотичные пятна краски, которые как будто разбрызгали кистью. Пятна получаются разного размера, создавая интересный и динамичный рисунок. Время от времени этот принт встречался в коллекциях мировых брендов, однако в этом сезоне он обещает стать по-настоящему трендовым.

Для создания стильного образа эксперты советуют взять одну вещь в крапинку и комбинировать ее с остальной однотонной одеждой

Фактуры и материалы

Мех

Главный тренд зимнего сезона — «пушистый» мех. Он может быть как натуральным, так и искусственным. Последний вариант хорош разнообразием дизайна и расцветок.

Мех в этом сезоне можно увидеть не только на шубе или манишке: из него также делают жилеты, шарфы, юбки, ремни, топы и другие нетипичные для этого материала варианты. Меховые вещи могут быть минималистичного исполнения, но все равно будут заметными в любом образе.

Прозрачные ткани

Тенденция последних сезонов — прозрачные материалы. И если летом это были полупрозрачные топы, платья и балетки, то зимой — это второй слой батиста, шифона или ситца на более плотных материалах.

Такой прием создает трендовый эффект многослойности, который хорошо смотрится в нарочито небрежных образах

Замша и ворсовая кожа

Уже не первый сезон замша или ворсовая кожа держатся в числе трендов. Причем они представлены не только в черных и коричневых оттенках, но и в ярких акцентных цветах — синих или оранжевых.

Чаще всего эти материалы встречаются в верхней одежде, обуви и аксессуарах. Они отлично вписываются в трендовый сейчас стиль бохо. Замшевую сумку уже можно назвать чуть ли не базовой вещью в гардеробе.

Стильный образ можно собрать из казаков, свободных джинсов, замшевого пиджака и сумки с бахромой

Вельвет и бархат

Более привычные для зимы материалы — вельвет и жатый бархат. Они хорошо сохраняют тепло, к тому же в них комфортно в холодное время года.

Вельвет и бархат эффектно смотрятся в глубоких темных оттенках. За счет матовой фактуры эти цвета не выглядят слишком яркими

Шерсть и букле

Актуальными в зимнем сезоне остаются букле и шерсть. Особенно стильно и дорого они выглядят в карамельном и пыльно-розовом оттенках. Эти материалы отлично подойдут для свитеров, костюмов, пончо и кейпов. Последние два варианта можно считать уютной альтернативой пальто.

В целом в материалах на зимний сезон солируют объемные фактуры и небрежные образы. Это могут быть мятые ткани, разрезы, трикотажные вещи, декорированные крупными петлями, длинный ворс, рукава пиджака с отделкой перьями или свитер с объемными вязаными цветами, оригинальными узорами или вышивкой, рассказала Елена Жукова.

Фасоны

На смену повсеместному оверсайзу приходит приталенный силуэт, подчеркивающий женственность и естественные изгибы тела. Главным маркером этого тренда становятся приталенные пиджаки, которые снова в тренде наряду с прямыми вариантами.

При этом необязательно, чтобы вещь изначально была приталенной, этот эффект можно создать искусственно — с помощью ремней и поясов. Именно поэтому в новом сезоне ремень считается чуть ли не главным модным аксессуаром Елена Жукова стилист

Кроме того, на пике популярности О-образный силуэт. Яркий пример — джинсы-баррель, получившие такое название за то, что их силуэт напоминает бочку, или рукава пиджаков округлой формы.

Советы по стилизации

При создании образов этой зимой обращайте внимание на фактуры. Даже одна вещь может сочетать в себе комбинацию разных материалов — например, брюки из денима с замшевыми вставками или куртка из плотного хлопка с вязаными карманами, рассказала Елена Жукова.

По тем же принципам ищите и необычные сочетания для создания интересного образа. Кожаные брюки комбинируйте со свитером гладкой вязки, меховую куртку — с джинсами и замшевой обувью, а вельветовый жакет — с глянцевой сатиновой юбкой.

Эффектно в этом сезоне выглядит и монохромность, когда весь образ состоит из вещей одного цвета, но в разных фактурах

Экспериментируйте с образами и многослойностью. Даже из самых простых вещей можно сделать интересные варианты стайлинга — например, надеть несколько трикотажных лонгсливов или джемперов разного цвета одновременно. Или можно надеть рубашку навыпуск, а сверху накинуть пиджак и шарф.