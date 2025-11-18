Сидни Суини выпустила джинсы после скандальной рекламы

Американская актриса Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламного ролика с модным брендом American Eagle, выпустила джинсы и удивила общественность. Соответствующие пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Звезда телесериала «Эйфория» разработала для American Eagle новую модель The Sydney Jean, украсив ее аппликацией в виде розовой бабочки на заднем кармане. Кроме того, она создала золотистый брелок, который можно носить вместе с джинсами.

При этом компания заявила, что все средства от продаж поступят в службу психологической поддержки.

«Получите идеальные джинсы и поддержите великое дело вместе с The Sydney Jean», — гласит описание опубликованного рекламного ролика

Пользователи сети удивились способу знаменитости восстановить репутацию после скандала, о чем принялись писать в комментариях под видео.

«Вот на чем компания должна была сосредоточиться с самого начала, а не на игре слов», «Девочка, прощай», «Вот эта реклама мне очень нравится», «Двойные стандарты. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Время покажет», «Я готова купить эти джинсы», «Именно с этого надо было начинать», — высказывались юзеры.

В июле Сидни Суини обругали в сети из-за рекламы бренда American Eagle. Общественности не понравилось видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла знаменитость.