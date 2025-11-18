Идеи для новогоднего маникюра для покорения Красной Лошади

Есть выражение: «В чем встретишь Новый год, так и так свою удачу и приманишь». Маникюр — один из незыблемых элементов праздничного образа, поэтому не можем пройти мимо него. Рассказываем, какой nail-арт одобрит Красный Огненный Конь и принесет вам в 2026 году удачу, счастье и благополучие по всем фронтам.

© Freepik

На какие оттенки стоит обратить внимание?

Хозяйкой 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Она символизирует внутреннюю силу, свободу и страсть. Лошадка не признает ограничений, двигаться придется только вперед и не оглядываться на других. 2026 год — время перемен, действий и достигаторства. Поэтому и палитра должна быть соответствующей хозяйке: яркой, сочной, необузданной и разнообразной.

Красный. И не только классический, но также другие его оттенки: алый, кармин, томатный, малиновый, рубиновый, кирпичный и другие.

Бордовый. От оттенка спелой вишни до темного мерло.

Огненно-оранжевый. В идеале сочетать его с золотыми элементами в маникюре — смотрится очень эффектно.

Коричневый. Особенно актуально смотрится, если комбинировать его с нюдовыми оттенками и золотыми элементами.

Золотой. Дорого, богато, но довольно сдержано.

Зеленый. Обратите внимание на все его оттенки: хвоя, эвкалипт, нефрит, оливковый, лаймовый, фисташковый, мятный, изумрудный, малахитовый, виридиан.

Что насчет дизайна?

С оттенками лаков, которые понравятся Лошадке, разобрались. В принципе, можно сделать однотонный маникюр с одним из вышеперечисленных цветов и особо не заморачиваться с дизайном. Но если наскучил однотон, тогда обратите внимание на следующие варианты.

Кофейные разводы

Чем-то напоминает привычный мраморный дизайн, но с более усовершенствованный и мягкий. Кофейные разводы на ногтях создаются с помощью бежевых и коричневых оттенков, которые плавно перетекают друг в друга. На каждом ногте получится индивидуальный рисунок. Новогоднего настроения можно добавить с помощью золотых элементов (например, сделать контур) или втирки.

Кошачий глаз

Металлические переливы создают эффект застывшего огня на ногтях. В качестве базы лучше выбирать оттенки меди, бордо, шоколада, терракота, карамели или красного вина. Ничего сложно в создании эффекта «кошачий глаз» нет: достаточно использовать специальный магнитный лак. Ногти в таком дизайне выглядят объемными, красиво переливаются и завораживают.

Нетипичный френч

Если вы любите классику, но хотите ее слегка разнообразить, обратите внимание на различные вариации френча. Вместо стандартной белой линии на свободном крае можно нарисовать золотую или контрастную (красную, например), сделать диагональный переход или использовать матовую базу с блестящей каймой.

«Три красных коня»

Почему бы и не изобразить на ногтях хозяйку 2026 года? Можно на каждом пальце, можно на одном или парочке. Причем, лошадь может быть любой по стилю. Эффектно будет смотреться красная лошадь в русском стиле.

Новогодние мотивы

Куда же без них? Новогодние мотивы создают атмосферу праздника, правда, он может быстро надоесть из-за избыточной яркости. Хотя, можно сделать 1-2 акцентных ногтя, а остальные — однотонные. В качестве новогодних мотивов можно использовать любые: снежинки, елки и еловые ветки, елочные игрушки, снеговики, Дед Мороз, Снегурочка, гирлянды, сладости, олени, циферблат часов. В общем, любые элементы, которые ассоциируются у вас с Новым годом, подойдут.

Хромированные ногти

Хром — один из трендов в маникюре последних нескольких лет. Покрытие позволяет достичь зеркального эффекта на ногтях, создавая ощущение гладкой металлической поверхности. На Новый год 2026 лучше всего подобрать в качестве основы красный, оранжевый или зеленый. Эти цвета Лошадка одобрила, и выглядят в комбинации с хромом они очень необычно и ярко.

Золотая геометрия

А что, если соединить абстрактные линии и золотые элементы? Получится очень эффектный nail-арт, на который нельзя не обратить внимание. Золотые элементы создадут ощущения праздника на ногтях. Причем, можно использовать как золотой лак, так и фольгу. Последней можно создать идеальную асимметрию, напоминающую узоры на елочных шарах.