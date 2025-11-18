Боремся с морщинами: простые техники расслабления мышц лица
Мышцы нашего лица — это настоящие труженики. Они отвечают за мимику, за то, как мы выражаем эмоции, и, к сожалению, именно их постоянная работа со временем приводит к образованию морщин. Но есть отличная новость: мы можем научиться управлять этими мышцами, расслаблять их и тем самым замедлить процесс старения кожи. Как это сделать, нам рассказала сертифицированный телесный психотерапевт, преподаватель йоги, основатель центра йоги Любовь Некрасова.
Почему расслабление мышц лица так важно для предотвращения морщин
Представьте, что вы постоянно напрягаете кулак. Со временем кожа на нем начнет собираться в складки, станет менее эластичной. То же самое происходит и с кожей лица. Когда определенные мышцы находятся в постоянном напряжении, они буквально «запечатывают» эти складки в коже. Со временем, под воздействием потери эластичности и гравитации, складки становятся более глубокими и заметными — так появляются морщины.
«У нас есть височно-нижнечелюстные мышцы — и все лицо, по сути, зависит от них. Потому что челюсть тянет вниз, и очень много напряжения в лице возникает именно из-за височно-челюстного зажима. Когда мы стискиваем зубы, не можем сказать то, что хотим, злимся и не проживаем эмоции — а прожить их "экологично и безопасно" мы не умеем (ведь "неэкологично" — это "выглядеть истеричкой", а этого не хочется!), — мы молчим… и челюсть сжимается. А от этого напрягается все лицо», — поясняет Любовь.
На морщины влияют не только мышцы лица
Но дело не только в челюсти. По словам телесного психотерапевта, наши мышцы лица — это часть так называемых анатомических поездов.
«Например, один из них начинается в стопе: там проходит мощный сухожильный пучок, который тянется через внутреннюю поверхность ноги, таз, центральную линию живота, шею — и крепится к платизме и мышцам челюсти», — рассказывает наш эксперт.
Таким образом, как поясняет специалист, выравнивая стопу, мы влияем на все тело — и даже можем расслабить челюсть, а в некоторых случаях — выровнять прикус.
«Это как "сход-развал" у машины: если ось нарушена — все тянет в сторону. А когда тело выстроено — лицо мягче, напряжение уходит, черты раскрываются», — говорит психотерапевт.
Еще один мощный источник зажимов — голова. Наши мысли, невысказанные эмоции, перегрузка… Любовь:
«Из-за этого на лбу появляется "морщина мыслителя", формируется сухожильный "шлем" — апоневроз, который стягивает лоб, переносицу, глаза, даже крылья носа. Это — хроническое напряжение, и оно оставляет следы не только на лице, но и на душе».
Как достичь расслабления мышц
К счастью, существует множество простых и эффективных способов, которые вы можете включить в свою повседневную жизнь, чтобы расслабить мышцы. Некоторыми из них с нами поделилась Любовь.
- ТЭС (Техника Эмоциональной Свободы) — это так называемое «простукивание»: вы мягко постукиваете себя по определенным точкам на теле, включая макушку и лобные доли — зоны воли и контроля, которые почти всегда в напряжении.
«Эта практика снимает так называемые самскары — непрожитые эмоции, запечатанные в теле. Когда блоки уходят — лицо расслабляется и даже молодеет», — поясняет специалист.
- Практика «АУМ» — когда мы проживаем все 12 основных эмоциональных состояний, с лица падают маски.
«А маски — это просто привычный паттерн работы мышц: "я всегда серьезный", "я должна улыбаться", "я не имею права злиться". Без масок человек становится живым — и красивым», — уточняет психотерапевт.
- Массаж лица и головы — простой, но мощный способ снять поверхностное и глубокое напряжение.
- Пение, гудение — расслабляют корень языка, а через него — ум и все лицо.
- Йога — не только асаны, но и дыхание, и осознанность.
- Качественный оргазм и практики рефлекс-оргазма — это действительно мощный омолаживающий инструмент. Тело отпускает, энергия течет, лицо расцветает.
«Расслабление лица начинается не с крема, а с внутреннего освобождения. Когда мы перестаем держать все в себе — лицо дышит. И морщинам просто неоткуда взяться», — заключает наш эксперт.