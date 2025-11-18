Боремся с морщинами: простые техники расслабления мышц лица

Мышцы нашего лица — это настоящие труженики. Они отвечают за мимику, за то, как мы выражаем эмоции, и, к сожалению, именно их постоянная работа со временем приводит к образованию морщин. Но есть отличная новость: мы можем научиться управлять этими мышцами, расслаблять их и тем самым замедлить процесс старения кожи. Как это сделать, нам рассказала сертифицированный телесный психотерапевт, преподаватель йоги, основатель центра йоги Любовь Некрасова.

© Freepik

Почему расслабление мышц лица так важно для предотвращения морщин

Представьте, что вы постоянно напрягаете кулак. Со временем кожа на нем начнет собираться в складки, станет менее эластичной. То же самое происходит и с кожей лица. Когда определенные мышцы находятся в постоянном напряжении, они буквально «запечатывают» эти складки в коже. Со временем, под воздействием потери эластичности и гравитации, складки становятся более глубокими и заметными — так появляются морщины.

«У нас есть височно-нижнечелюстные мышцы — и все лицо, по сути, зависит от них. Потому что челюсть тянет вниз, и очень много напряжения в лице возникает именно из-за височно-челюстного зажима. Когда мы стискиваем зубы, не можем сказать то, что хотим, злимся и не проживаем эмоции — а прожить их "экологично и безопасно" мы не умеем (ведь "неэкологично" — это "выглядеть истеричкой", а этого не хочется!), — мы молчим… и челюсть сжимается. А от этого напрягается все лицо», — поясняет Любовь.

На морщины влияют не только мышцы лица

Но дело не только в челюсти. По словам телесного психотерапевта, наши мышцы лица — это часть так называемых анатомических поездов.

«Например, один из них начинается в стопе: там проходит мощный сухожильный пучок, который тянется через внутреннюю поверхность ноги, таз, центральную линию живота, шею — и крепится к платизме и мышцам челюсти», — рассказывает наш эксперт.

Таким образом, как поясняет специалист, выравнивая стопу, мы влияем на все тело — и даже можем расслабить челюсть, а в некоторых случаях — выровнять прикус.

«Это как "сход-развал" у машины: если ось нарушена — все тянет в сторону. А когда тело выстроено — лицо мягче, напряжение уходит, черты раскрываются», — говорит психотерапевт.

Еще один мощный источник зажимов — голова. Наши мысли, невысказанные эмоции, перегрузка… Любовь:

«Из-за этого на лбу появляется "морщина мыслителя", формируется сухожильный "шлем" — апоневроз, который стягивает лоб, переносицу, глаза, даже крылья носа. Это — хроническое напряжение, и оно оставляет следы не только на лице, но и на душе».

Как достичь расслабления мышц

К счастью, существует множество простых и эффективных способов, которые вы можете включить в свою повседневную жизнь, чтобы расслабить мышцы. Некоторыми из них с нами поделилась Любовь.

ТЭС (Техника Эмоциональной Свободы) — это так называемое «простукивание»: вы мягко постукиваете себя по определенным точкам на теле, включая макушку и лобные доли — зоны воли и контроля, которые почти всегда в напряжении.

«Эта практика снимает так называемые самскары — непрожитые эмоции, запечатанные в теле. Когда блоки уходят — лицо расслабляется и даже молодеет», — поясняет специалист.

Практика «АУМ» — когда мы проживаем все 12 основных эмоциональных состояний, с лица падают маски.

«А маски — это просто привычный паттерн работы мышц: "я всегда серьезный", "я должна улыбаться", "я не имею права злиться". Без масок человек становится живым — и красивым», — уточняет психотерапевт.

Массаж лица и головы — простой, но мощный способ снять поверхностное и глубокое напряжение.

Пение, гудение — расслабляют корень языка, а через него — ум и все лицо.

Йога — не только асаны, но и дыхание, и осознанность.

Качественный оргазм и практики рефлекс-оргазма — это действительно мощный омолаживающий инструмент. Тело отпускает, энергия течет, лицо расцветает.