Косметолог посоветовал комбинации средств для ухода за зрелой кожей

Осень — идеальное время, чтобы заняться обновлением кожи: солнце уже совсем не такое активное, как летом, а значит, ретинол и пептиды можно вводить в уход смелее. Вместе они дают синергию: кожа восстанавливается быстрее, плотность повышается, а рельеф становится более гладким. Косметолог Лиана Давыдова рассказала о сбалансированных комбинациях, которые особенно хорошо работают на зрелой коже осенью.

© Freepik

Пептиды + ретинол — для упругости и плотности

Если кожа кажется тонкой, менее упругой, появились заломы на щеках или шее — сочетание пептидов и ретинола помогает вернуть ощущение крепкого каркаса.

«Ретинол стимулирует обновление клеток, а пептиды дают материал для построения новых волокон коллагена. Такой дуэт делает кожу более эластичной, уменьшает глубину морщин и поддерживает четкий овал», — утверждает эксперт.

Медные пептиды + мягкие формы ретиноидов для восстановления

Медные пептиды помогают коже лучше заживать, уменьшают воспаления и ускоряют регенерацию. В сочетании с более деликатными формами ретиноидов (ретинил пропионат, гранактивный ретиноид) они подходят тем, кто боится сильного раздражения от классического ретинола. Эта пара полезна при чувствительности, покраснениях, склонности к куперозу — кожа получает обновление, но без лишней агрессии.

Пептиды ботокс-подобные + ретинол против мимических морщин

«Некоторые пептиды снижают активность мимической мускулатуры (например, ацетил-гексапептиды), смягчая выраженность линий между бровями и вокруг глаз. Ретинол усиливает эффект, разглаживая рельеф изнутри. Такая комбинация отлично подходит тем, кто замечает морщинки в зоне лба, глаз или вокруг рта, но не хочет или не готов к инъекциям», — объясняет косметолог.

Пептиды для барьера + ретинол для обновления кожи

Ретинол требует аккуратного сопровождения, иначе появляются сухость и шелушение. Пептиды, укрепляющие кожный барьер (например, палмитоил-трипептиды), помогают удерживать влагу и уменьшают раздражение. Этот дуэт особенно хорош, если кожа в холодное время года становится более чувствительной или реагирует покраснением на активные сыворотки.

Пептиды + ретинол + ниацинамид для ровного тона

Если задача — бороться не только с возрастными изменениями, но и с тусклым тоном, пост-воспалительными пятнами и фотостарением, к паре пептиды + ретинол стоит добавить ниацинамид. Он усиливает барьерные функции кожи, регулирует пигментацию и помогает мягко осветлять тон. В итоге кожа становится не просто более плотной, но и визуально свежее и ровнее.