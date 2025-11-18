Лисовец объяснил, как изменилась мода в этом году и что ждать в следующем

Оверсайз выходит из моды, а абсолютным трендом становятся аксессуары: серьги, браслеты, сумки, ремни, галстуки, шарфы, заявил НСН Владислав Лисовец.

Минимализм выходит из моды, на его смену приходят броские и элегантные образы, а обтягивающие вещи заменяют оверсайз, заявил НСН эксперт моды Владислав Лисовец.

Редакторы Vogue назвали неожиданный модный тренд на 2026 год. По словам журналистов, царивший в фэшн-индустрии минимализм постепенно отходит на второй план. Теперь, например, популярными станут огромные солнцезащитные очки, которые скрывают брови и часть лица, создавая футуристический вид. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды, в том числе Balenciaga, Saint Laurent, Givenchy и Celine. Лисовец назвал самые актуальные тренды.

«Минимализм как тренд еще немного остается, но если брать глобально, то на первый план выходят более сложные, силуэтные, броские, элегантные образы. Они становятся номером один. Крупные очки – это тренд уже три сезона, только они становятся все больше и больше, практически закрывая лицо. У модников они уже давно есть. В моду входит больше женственности, сексуальности. У мужчин больше элегантности. Мы уходим от простого образа, начинаем носить более сложные ткани, миксовать их между собой. К нежным образам добавляются огромные очки, которые «уродуют» лицо по размеру. Мода становится очень яркой, совсем скандальной», – рассказал он.

Лисовец подчеркнул, что оверсайз выходит из моды, а абсолютным трендом становятся аксессуары на любой вкус.

«Сейчас в моде время 2000-х, все тренды возвращаются: брюки на бедрах, обтягивающие поло, футболки. Модники больше не носят оверсайз футболки и толстовки. Это уже прошлый век. Сейчас наряды должны быть более облегающими. Молодое поколение следит за питанием, не пьет алкоголь, это сразу сказалось на моде, потому что подчеркивать свою фигуру – это норма для нового поколения. Оверсайз не вписывал в себя аксессуары, был минимализм в этом смысле. Сегодня серьги, браслеты, сумки, ремни, галстуки, шарфы – это все абсолютный тренд», – добавил собеседник НСН.

