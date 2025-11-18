85-летний Чак Норрис восхитил своих фанатов

В сети восхитились внешностью американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса на фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

85-летний артист снялся в спортивном зале на фоне тренажеров. Он предстал перед камерой в синей майке, продемонстрировав мускулы на руке. При этом автор поста отметил, что кадр был сделан несколько месяцев назад.

«Прогресс измеряется не совершенством, а смелостью продолжать двигаться вперед. Я все еще ставлю цели, иду вперед и выбираю дисциплину вместо комфорта. Независимо от возраста, продолжайте стремиться к лучшей версии себя», — указал в подписи Норрис.

Поклонники высказались о снимке звезды в комментариях. «Выглядит великолепно для своих лет», «Устанавливает стандарт! Потрясающе!», «85-летний Чак в лучшей форме, чем я», «Чак Норрис не стареет», — заявили юзеры.

