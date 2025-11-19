Ведущий «Модного приговора» призвал носить пижамные брюки в городе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить пижамные брюки в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пижамные штаны в клетку пришли на смену пижамным штанам в полоску! Это идеальный вариант одежды на каждый день, когда хочется расслабленности и комфорта!» — написал Рогов.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.

Стилист Александр Рогов, до этого назвал стильную альтернативу оверсайзу. По его словам, если вы пресытились громоздким оверсайзом и находитесь в поисках элегантных пальто, которые можно надеть и на прогулку и на выход поверх красивого платья, можно присмотреться к пальто-смокингам.