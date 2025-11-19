Мила Кунис пришла на кинопремьеру в шелковом платье

Актриса Мила Кунис в корсетном платье пришла на кинопремьеру. Об этом сообщает People.

© globallookpress

42-летняя Мила Кунис позировала в белом шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополнили ювелирные украшения с бриллиантами. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями.

Эштон Кутчер и Мила Кунис сыграли свадьбу в июле 2015 года. Церемония прошла на закрытом ранчо в Калифорнии. На торжестве присутствовали только близкие влюбленных.

С 2005 по 2013 год Эштон Кутчер состоял в браке с Деми Мур, которая старше него на 15 лет. Голливудский актер рассказывал, что «был чертовски зол» на бывшую жену после того, как та выпустила мемуары под названием «Наизнанку» в 2019 году. По его словам, он и супруга Мила Кунис тогда ощущали давление прессы, а папарацци караулили их детей возле школы.

Прошлым летом Эштон Кутчер выложил в социальных сетях кадр с женой. Актер сфотографировал возлюбленную в купальнике на фоне радуги в горах.