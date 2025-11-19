61-летняя популярная телеведущая показала рельефный пресс в облегающем топе

Популярный английский эксперт в области моды и макияжа, телеведущая и писательница Тринни Вудолл показала фигуру в откровенном образе. Ее снимки публикует Women's Health.

61-летняя знаменитость позировала в коричневом костюме, который состоял из широких штанов и кроп-топа. На размещенном снимке телезвезда демонстрировала рельефный пресс, держа в руках расшитую пайетками накидку.

Ранее в ноябре 47-летняя Ирина Пегова похвасталась фигурой в купальнике. Звезда «Зятя» была запечатлена на снимке в откровенном образе.