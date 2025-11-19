Почему зимний головной убор может портить прическу и как это исправить

Врач-трихолог и основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас объяснила, что проблема не в ношении шапки как таковой, а в неправильном её использовании.

© runews24.ru

«Нет необходимости использовать дополнительные средства, так как именно неправильное ношение шапок может испортить причёску и вызвать жирность. Однако, чем свободнее сидит шапка, тем лучше она для кожи головы и волос. В таком случае кожа не перегревается и кровообращение не усиливается», — отметила она в беседе с «Радио 1».

Эксперт также подчеркнула, что материал шапки играет ключевую роль. Синтетические ткани могут усугубить проблему.

«Идеальная шапка для зимы должна быть выбрана с учётом погодных условий и желательно из натуральных материалов. Кроме того, шапки следует тщательно стирать хотя бы раз в неделю, чтобы удалить накопившиеся грибки и бактерии. Чистота головного убора является важным правилом», — предупредила Кохас.

Она также добавила, что необходимо следить за состоянием кожи головы. Она должна быть здоровой, без покраснений, шелушения и зуда, так как это может быть признаком грибковой инфекции.